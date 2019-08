Michaela ist neun Jahre älter als ihr Marcel. Trotzdem möchte das Paar im Oktober heiraten.

Wir haben LeserInnennach ihren Geschichten gefragt. Wie lebt es sich mit einem deutlich jüngeren oder älteren Partner? Muss mit Vorurteilen gekämpft werden? Die Erfahrungen unterscheiden sich.Michaela (29) hat ihr Herz für einen neun Jahre jüngeren Mann geöffnet – und bereut es keine Sekunde. Seit einem Jahr liebt sie den 20-jährigen Marcel aus Hamburg. "Den Altersunterschied merken wir gar nicht. Wir teilen die gleichen Interessen und sind bedingungslos glücklich", so die Wienerin. "Er ist mittlerweile schon zu mir gezogen, wir möchten nächstes Jahr im Oktober heiraten."Ihr Fazit: "Auch wenn ich niemals einen Jüngeren wollte, bin ich sehr froh, dass ich diese Liebe zugelassen habe."Ein großer Altersunterschied bringt aber auch Schattenseiten mit sich, weiß Lisa aus Deutschland. "Ich bin schon seit 25 Jahren mit einem älteren Mann liiert. Heute bin ich 54, er ist 74", schreibt sie. "Wir hatten es oft nicht einfach. Gemeinsame Freunde sind schwer zu finden, darunter leide ich bis heute."Trotzdem bereue sie das Leben an der Seite eines Älteren nicht. "Mit meinem Mann selbst verbindet mich heute eine wertvolle Kameradschaft. Ob ein jüngerer Mann besser gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte mich nicht auf Zahlen degradieren lassen. Es zählt nur die Verbundenheit."Was sind deine Erfahrungen? Schreib uns deine Geschichte per Mail an(pic)