"Er ist 22 Jahre älter, aber wir lieben uns sehr"

Andrea ist 28, ihr Liebster 50. Wie sie mit Skepsis von Freunden und Familie umgehen und warum die Beziehung trotzdem hält.

Wir haben Leser mit ungewöhnlichen Beziehungs-Konstellationen nach ihren Erfahrungen gefragt: Obwohl gesellschaftliche und sexuelle Tabus fallen, werden viele Liebende noch mit Vorurteilen konfrontiert. Eine, die davon ein Lied singen kann, ist Andrea. Die 28-Jährige liebt einen Mann, der 20 Jahre älter ist als sie."Ich war immer schon reifer, als meine Freunde im gleichen Alter", so Andrea zu. "Daher war mir schnell klar, dass ich gerne einen Partner hätte, der schon mehr Erfahrung hat. Keine Discos, Partys oder sinnloses Betrinken, keine Untreue oder Ungewissheit. Ich möchte einen normalen Alltag haben und wissen, dass ich mich auf meinen Partner hundertprozentig verlassen kann." Treue, Ehrlichkeit und Verständnis seien für sie am wichtigsten in einer Beziehung, und das habe sie in ihrem Partner gefunden.Vor allem zu Beginn der neuen Liebe sei der Altersunterschied eine Herausforderung gewesen: "Natürlich haben die Leute in unseren Familien und in unserem Freundeskreis geredet und behauptet, diese Beziehung könne nicht funktionieren." Nicht ganz unproblematisch sei es außerdem, in der Öffentlichkeit als Paar aufzutreten. "Vor Blicken fremder Leute auf der Straße, wenn wir Händchen halten oder uns küssen, waren wir nicht gefeit."Trotz diesen Hindernissen steht Andrea aber mit ganzem Herzen hinter ihrem Entschluss. "Ich finde, Liebe kann man nicht am Alter entscheiden. Sondern an dem, was das Herz will und wo einen die Gefühle hinziehen", so die-Leserin.Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Lebst du in einer verhältnismäßig ungewöhnlichen Beziehung und möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann schreibe uns anoder auf Facebook und Instagram! (pic)