"Deppata" ist beliebter als "Wappler"

Marketagent hat den Wienern tief in die Seele geschaut und die wichtigstes Fragen geklärt: Wer ist bzw. war der beste Bürgermeister? Und: Was ist das liebste Schimpfwort der Wiener?

Für seinen "echt Wienerisch"-Report schaute Marketagent ca. 1.000 Wienern tief in die Seele. Dabei kam wenig Überraschendes (für 68,4 % ist die U6 die "grausligste" Linie, für 48,7 % sind die E-Scooter eine Plage) oder Spannendes heraus: So verstehen 10 % der Wiener bei "Eitrige" oder "16er-Blech" nur Bahnhof. Bei den 14- bis 19-Jährigen sind es sogar 40 %.



Geschimpft wird gerne, die liebste Beflegelung der Wiener ist "Deppata" vor "Wappler". Weder das Eine noch das Andere ist Helmut Zilk: Für 41 % ist er vor Michael Häupl (34 %) der beste Bürgermeister. Der aktuelle Stadtchef Michael Ludwig liegt mit 4 % auf Platz 5.



