"Der Dritte Mann": Tourkarten & Goodybag zu gewinnen

Anlässlich 70 Jahre der Premiere des Films "Der Dritte Mann" verlost "Heute" 5 x 2 Karten für eine Museums- sowie Kanaltour, Besuch im Cafe Museum sowie ein Goody Bag!

Die Karten sind gültig am Samstag, den 31. August und beinhalten:~ 16:30 bis 17:30 Uhr: Besuch im "Der Dritte Mann"-Museum~ 18:00 bis 19:00 Uhr: "Der Dritte Mann"- Tour im Kanal~ 19:00 bis 20:00 Uhr: Kaffee und Kuchen im Cafe Museum~ Goody-Bag"Der Dritte Mann" spielt in der Nachkriegszeit in Wien; Holly Martins (Joseph Cotten), ein Autor von Schundwestern, kommt mittellos als Gast seines Jugendfreunds Harry Lime (Orson Welles) in der Stadt an, nur um letzteren tot aufzufinden. Martins entwickelt eine Verschwörungstheorie, nachdem er von einem "dritten Mann" erfährt, kommt dem britischen Offizier Calloway (Trevor Howard) in die Quere und verliebt sich Hals über Kopf in Harrys trauernde Geliebte Anna (Alida Valli).(ib)