"Der Mann" bäckt jetzt Brot in Sonderschichten!

Damit die Österreicher weiter gut versorgt bleiben, legt die Bäckereikette ab Freitagmittag eine Extra-Backschicht ein.

Das hat's auch noch nie gegeben. Weil in vielen Filialen der Bäckereikette "Der Mann" die Brotregale leer gekauft wurden, legen die Bäcker am Freitagmittag eine dreistündige Back-Sonderschicht ein.Betreiber Kurt Mann, per Eigendefinition ein "Mann für alle Fälle" , hat umgehend persönliche Order gegeben, die Backöfen am späten Vormittag wieder zu beheizen: "Ich laß' meine treuen Kunden sicher nicht vor leeren Regalen stehen."Auch für Samstag hat der Promibäcker eine Back-Sonderschicht eingelegt. Der Chef persönlich wird sie in der Kurt-Mann-Gasse im Wien-Donaustadt überwachen: "Wir machen das jetzt, solange wir die Geschäfte offen halten können…"Das Ehepaar MannÖsterreicher stürmen die Geschäfte