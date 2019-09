"Die beste Collab, die je existieren wird!"

Für den Reboot von "Charlie's Angels" haben Miley Cyrus, Ariana Grande und Lana Del Rey zusammengespannt. Jetzt sind Song und Video da – und das Netz dreht durch.

Zusammenarbeit wegen "Charlie's Angels"-Reboot

"Ein wahr gewordener Traum"

"Junge, nenne mich nicht Engel, du verstehst mich nicht", singen die US-Popstars Ariana Grande (26), Miley Cyrus (26) und Lana Del Rey (34) in ihrem am Freitag veröffentlichten Track "Don't Call Me Angel". Es ist das erste Mal, dass die drei Musikgrößen eine Single zusammen herausbringen – Fans fiebertem dem Song schon seit dessen Ankündigung im Juni entgegen.Im dazugehörigen Video geben sich die Superstars als stark und unnahbar – und die drei macht klar, dass sie nicht als klischeehafte Engel betitelt werden wollen. Sie werfen mit Messern um sich, kämpfen im Boxring und stolzieren in schwarzen Flügeln herum.Knallhart sind auch die Lyrics: "Ich verdiene mir mein Geld selber, also sag mir meinen Namen mit Respekt", singt Miley. Ariana fragt, "ob du denn nicht weißt, dass ich beisse, sobald die Sonne untergeht". Und Lana erzählt, dass sie vom Himmel gefallen sei und jetzt "wie ein Teufel" lebe.Grund für die hochkarätige Zusammenarbeit ist der vierte Reboot des 70er-Klassikers "Charlie's Angels": "Don't Call Me Angel" ist der Titelsong zum Film. "Ich wollte, dass der Film mit einem Song anfängt, der die geballte Ladung Frauenpower hat", so Regisseurin Elizabeth Banks gegenüber EW.com. Dass sie drei der momentan größten Musikerinnen für die Zusammenarbeit gewinnen konnte, sei für sie "wie ein wahr gewordener Traum".Sieben Stunden nach der Veröffentlichung belegte das dazugehörige Video bereits Platz acht in der Youtube-Trending-Liste. Und ebenso auf Twitter wird "Don't Call Me Angel" heiß diskutiert."Charlie's Angels" kommt am 28. November in die Schweizer Kinos. Neben Banks spielen übrigens auch Kristen Stewart (29), Naomi Scott (26), Ella Balinska (22) und Noah Centineo (23) mit.