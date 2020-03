"Die Party ist vorbei!" –Spring Break abgebrochen

Eng zusammen feiern sie den Spring Break an den Stränden Floridas. Tausende Studenten aus den USA pfeifen auf die Empfehlungen, Abstand zu halten. Jetzt greift die Regierung durch.

"Wenn ich Corona bekomme,..."

Nun nach vielen Beschwerden, will Floridas Gouverneur Ron DeSantis laut "New York Post" dem ganzen ein Ende setzen: "Die Botschaft für die Spring Breaker ist: Die Party ist vorbei in Florida", sagt er und ist dabei, die Schließung der Strände zu veranlassen, wo die Partys stattfinden. Bars und Clubs habe er bereits aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen.Viele der befragten Partygänger erklärten, sie hätten lange auf den Spring Break gewartet. Eine Frau meinte, die Corona-Krise sei übertrieben, und sie werde "jetzt so lange trinken, bis die Bars schließen müssen". Ein anderer junger Mann sagte, es gebe andere Probleme "wie etwa Armut und Hunger, die angegangen werden müssten", vor der Ausbreitung des Coronavirus. "Wenn ich Corona bekomme, dann ist das eben so" , kommentierte Student Brady Sluder (23) aus Ohio der Nachrichtenagentur Reuters seine Pläne. Party möchte er trotzdem machen.Die Corona-Krise in den USA nehmen nicht alle Bürger gleich ernst. Bis vor kurzem hatte selbst Präsident Trump die Gefahr unterschätzt, inzwischen betrachtet er sich "gewissermaßen als Präsident in Kriegszeiten", sagte er bei einer Pressekonferenz.