Amerikas Jugend pfeift auf alle Corona-Warnungen

Ganz Europa ist aktuell quasi lahmgelegt. Auch in den USA wurde aufgerufen, dass Menschen zu Hause bleiben sollten.

Party ist ihnen wichtiger

Doch vor allem die Jugendlichen scheinen nicht einmal daran zu denken, auf ihre Partys zu verzichten. Gerade jetzt, wo Schulen und Unis geschlossen werden, lassen die Burschen und Mädels so richtig die Sau raus. Und das machen sie gar nicht, weil sie es nicht besser wissen. Im Gegenteil. Der Hashtag #BoomerRemover geht aktuell viral. Mit "Boomer" meint man die Menschen, die in den 50ern und 60ern geboren wurden und wegen ihres Alters zur Corona-Risikogruppe gehören. Diese wolle man nun offenbar "removen", also entfernen.Wie das "Wall Street Journal" berichtet, findet die Jugend die derzeitigen Anordnungen unverhältnismäßig und unfair ihrer Generation gegenüber. Die Todesrate bei bis den bis 29-Jährigen liegt statistisch gesehen quasi bei Null. Das Problem dabei: Träger des Virus können sie dennoch sein. Teilweise zeigen sie gar keine Symptome. Somit könnten sie den Erreger an ältere Personen weitergeben, ohne es zu wissen."Wenn ich Corona bekomme, dann ist das eben so", sagte Student Brady Sluder (23) aus Ohio der Nachrichtenagentur Reuters. Party möchte er trotzdem machen. Gerade jetzt während des Spring Break möchte man in Bars und Clubs.Ein fatales Verhalten, meinen Epidemiologen. Denn die aktuelle Situation könnte dazu führen, dass Zehn- vielleicht sogar Hunderttausende sterben. "Das hält mich nicht davon ab, Party zu machen", so Sluder.