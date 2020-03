'Er ist jetzt größer': Marcel packt übern Häfn aus

Bad Boy und fünffach-Papa Marcel soll im Gefängnis über 40 Kilo abgespeckt haben. Angeblich soll das Training im Häfn seinen Körper gestählt haben. Warum aber war er überhaupt da drinnen?

Das erwartet uns in der nächsten Folge

"Als ich im Gefängnis war, hab ich sieben Tage in der Woche trainiert", freut sich Teenie-Papa Marcel über seinen neuen Körper. "Ich bin von XL auf XS unten und Vanessa ist eifersüchtiger geworden, weil ich auch anderen gefallen könnte." Beim Training sollen aber auch andere Körperregionen mitgewachsen sein, meint Marcel. "Er" ist jetzt nämlich auch größer.Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, dass Marcel einige Zeit im Gefängnis verbracht hat. Alles drumherum aber schon. Denn in der letzten Folge von "Teenager werden Mütter" spricht der Jungpapa nur über seine verlorenen Kilos und seinen neuen Traumbody.Warum Marcel überhaupt in den Häfn musste, bleibt noch ein gut gehütetes Geheimnis, das in der nächsten Folge gelüftet werden soll. Außerdem erreicht Vielleicht-Papa Kevin ein Brief mit ungewissem Inhalt, Valentin will Julia zurück und Cathlyn wartet inzwischen schon vergebens auf ihre Erdbeerwoche.