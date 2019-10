"Es ist nicht genug, einfach nur zu überleben"

Herzogin Meghan , Prinz Harry mit Sohn Archie (5 Monate). Bild: Reuters

Es sind Aussagen, die tief in ihre Herzen blicken lassen: In der TV-Doku "Harry und Meghan: an African Journey" sprachen die Briten-Royals jetzt offen über die dunklen Seiten ihres königlichen Lebens.