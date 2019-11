"Frasier"soll 2020 ein TV-Comeback feiern

Die 37-fach Emmy-prämierte US-Sitcom "Frasier" soll jetzt doch einen Reboot bekommen. Das behauptet Hauptdarsteller Kelsey Grammer.

"Frasier" ist "ready to go"

Fast alle Schauspieler mit dabei

"Frasier" ist eine der erfolgreichsten und meist ausgezeichneten US-Sitcoms aller Zeiten. Von 1993 bis 2004 drehten sich 264 Episoden und elf Staffeln um das private und berufliche Leben der Familie Crane und vor allem der Titelfigur Dr. Frasier Crane, einem Psychiater und Moderator einer psychologischen Ratgebersendung beim fiktiven Radiosender "KACL".16 Jahre nachdem die letzte Klappe gefallen ist, soll "Frasier" jetzt ein Reboot bekommen.US-Schauspieler Kelsey Grammer (64), der Dr. Frasier Crane von 1984 zuerst in der Sitcom "Cheers", später bis 2004 im Spin-Off "Frasier" verkörperte, arbeitet seit dem letzten Jahr an einer Fortsetzung der Erfolgsserie. Jetzt sei ein Reboot "ready to go", erzählt Grammer in der Talkshow "In Depth with Graham Bensinger" Noch sei die Show auf "Standby", da er sich gerade um die Vermarktungsrechte kümmere: "Wir haben einen Plan ausgearbeitet, was der richtige Weg sein sollte. [...] Jetzt brauchen wir nur noch Personal und jemanden, der uns Geld geben möchte", zeigt sich der 64-jährige Schauspieler dennoch optimistisch, "Frasier" 2020 wieder ins Fernsehen zu bringen.Grammer habe auch schon mit allen Schauspielern der Original-Serie gesprochen, erzählt er. Bis auf John Mahoney, der in der Serie Frasiers Vater Martin Crane spielte und im Februar 2018 im Alter von 77 Jahren verstorben ist, "scheinen" alle beim Reboot dabei zu sein: "Ich will sie alle dabei haben, wenn sie dabei sein wollen."