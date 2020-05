"Frechdachs" strawanzte durch Brigittenau

"Heute"-Leserreporterin Samantha entdeckte am Weg in die Arbeit einen großen grauen Dachs, der durch die Treustraße (Brigittenau) streunte.

Ein Bild, das an die Serie "Als die Tiere den Wald verließen" erinnert:-Leserreporterin Samantha entdeckte auf ihren Weg in die Arbeit am Montag um 5.40 Uhr in der Treustraße im zwanzigsten Bezirk in Wien einen kleinen "Frechdachs". Das Tier habe sich wohl verlaufen. "Bei einem Foto blickte der Dachs regelrecht in die Kamera, bevor er sich Richtung Lände wieder auf den Weg machte", erzählte sie.Das Tier erinnert an die Original-BBC-Serie "Als die Tiere den Wald verließen" . Die Zeichentrickserie, die auf der Buchreihe "The Animals of Farthing Wood" von Colin Dann basiert, handelt von der Zerstörung natürlichen Lebensraums durch den Menschen und der daraus folgenden Flucht der Tiere. Der Dachs gilt in der brutalen und herzzerreißenden Serie neben dem Fuchs als einer der Anführer. Durch die Corona-Krise und den Rückzug der Menschen in den Lockdown sah man weltweit Fotos von Tieren , im urbanen Raum. Tierschützer befürchten, dass sie nun nicht mehr zurück in den Wald finden werden.