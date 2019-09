"Frühliche" Weihnachten – Erster Lebkuchen schon da

Schon im September heißt es in diesem Supermarkt "Frühliche" Weihnachten.

Alle Jahre wieder.... Nur dieses Mal schon viel früher als üblich. In einem Linzer Supermarkt werden 109 Tage vor Weihnachten schon Lebkuchen verkauft.

Es ist noch Sommer, das Thermometer zeigt noch weit über 20 Grad Celsius an. Appetit auf die kalte Jahreszeit hat eigentlich noch niemand.Nicht so jedoch die Situation in einem Linzer Supermarkt. Obwohl die Klimaanlage noch eingeschaltet ist, stapeln sich direkt beim Eingang palettenweise frische Weihnachts-Naschereien.Ob Lebkuchen, Schoko-Herzen oder Spekulatius – hier hießt es schon 109 Tage vor Heilig Abend: "Frühliche" Weihnachten.Aber keine Panik: Zum Geschenke besorgen bleibt schon noch etwas Zeit.(mip)