"Fuck you Corona" – GTI-Fans werben für Nebentreffen

"Das offizielle GTI-Treffen ist abgesagt, aber es wird hoffentlich trotzdem rund gehen am See 2K20", heißt es in einer Facebook-Gruppe. Die dazu angebotenen Sticker lösen heftige Kritik aus.

"Fuck you Corona – Wörthersee 2020", ist in Holoschrift auf den gezeigten Aufklebern zu lesen, die GTI-Fans bereits jetzt schon angeboten werden. Eine bekannte Facebook-Seite mit knapp 55.000 Abonnenten, warb damit scheinbar für ein inoffizielles "Nebentreffen". Das offizielle GTI-Treffen war bereits vergangene Woche wegen Unsicherheiten rund um die Covid-19-Pandemie abgesagt worden.Kein Wunder, dass sich die Betreiber der Fanseite nach dieser Trotz-Kampagne heftiger Kritik gegenüber sahen. Sie sahen sich nur knapp zwanzig Minuten später genötigt, ihre Intentionen für alle User klarzustellen:"Der Post mit den Stickern ist keinesfalls ein Aufruf an irgendjemand an den See zu kommen. Schon gar nicht in einer gefährlichen Situation." Es werde lediglich die "Hoffnung" geäußert, dass bis zur "Action am See" in knapp zwei Monaten die Corona-Krise überstanden ist."Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird dringend davon abgeraten an den See zu kommen. Dies wird dann auch aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sowieso unmöglich sein", heißt es da abschließend.