Vanessa Mai zeigt hier gaaaanz viel Haut

Sie hat es wieder einmal getan: Schlagersängerin Vanessa Mai zeigt mehr her als sie versteckt. Ihre Fans sind Feuer und Flamme.

Von so vielen Flammen-Emojis können andere Stars nur träumen. Vanessa Mail posiert ganz in Rot und zehntausende Fans klicken sich die Finger wund. Kein Wunder: Ihre rote Robe ist weit ausgeschnitten, hochgeschlitzt bis zum Bauchnabel, dazu noch transparent und zeigt Sideboob. Auf einer Checkliste der Sexyness bekommt das Kleidchen die volle Punkteanzahl. Wobei sich an das Kleid nachher die wenigsten erinnern werden, Vanessa überstrahlt es noch.Natürlich weiß sie um die Wirkung ihres Fotos. "Ich seh das Funkeln in deinen Augen ✨", kommentiert sie spitzbübisch. Wir unterstellten zumindest den männlichen Zuschauern nicht nur ein Funkeln, sondern auch einen glasigen Blick.