"Gemeiner Dieb spielte mit meinen Freunden Switch"

Constantin verlor auf dem Nachhauseweg in Favoriten seine Nintendo-Konsole in der 11er-Bim. Ein unehrlicher Finder nahm sie mit – und spielte einfach mit dem Account des Opfers.

Familie musste auch Schlösser austauschen

Bei Games wie "Super Mario Maker" oder "Just Dance" entspannt Constantin (12) zu Hause oder in den Öffis. Doch darauf muss er nun leider verzichten: Am Samstag passte der Schüler einen kurzen Moment nicht auf und ließ seine tragbare Nintendo Switch am Reumannplatz in der 11er-Bim liegen."In der Tasche mit der Spielkonsole waren auch seine Edu-Card mit Adresse, Schlüssel und zwei Spiele", erzählt seine Mama Marijana. Der Schaden beträgt über 400 Euro. "Wir wissen, dass jemand die Switch mitgenommen hat." Der Account war nicht gesperrt. "Der gemeine Dieb spielte mit meinen Freunden Switch. Jetzt haben wir aber das Passwort geändert", so Constantin.Den Langfinger anzuschreiben, sei nicht möglich gewesen, da es bei den Spielen keine Chatfunktion gebe. "Und ein Headset zum Reden hat er natürlich nicht verwendet", erzählt die Mutter. Und auch eine Ortung der Konsole sei leider nicht möglich, da sie keine Simkarte habe.Da in der Tasche auch die Wohnungsschlüssel samt Adresse waren, musste die Familie auch noch die Schlösser austauschen lassen. Marijana setzt nun alles in Bewegung, um die Konsole wiederzubekommen. "Wir haben den Fall bei der Polizei am Keplerplatz angezeigt. Ich habe auch mit den Wiener Linien gesprochen."Leider zu spät: Am Montag waren die Videoaufzeichnungen aus der 11er-Bim vom Samstag schon gelöscht, denn aus rechtlichen Gründen dürfen die Aufzeichnungen nur 48 Stunden gespeichert werden. Mama Marijana hofft, dass der Dieb Constantins Nintendo Switch nun doch noch zurückgibt. Die Adresse hätte er ja.