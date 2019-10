"Gilmore Girls"-Star nach Alko-Prügelei verhaftet

Jared Padalecki hat beim Ausgehen am Wochende anscheinend etwas zu tief ins Glas geschaut. Er wurde auch handgreiflich.

Der 37-jährige Schauspieler, der hierzulande dank seiner Rollen in "Gilmore Girls" und "Supernatural" berühmt ist, lieferte in den frühen Sonntagmorgenstunden eher traurige Szenen ab.Schwerst betrunken soll erin der texanischen Metropole Austin für Aufsehen. In einem Lokal habe er einen Mitarbeiter sowie den Manager ins Gesicht geschlagen. Angeblich ist er in besagter Gaststätte Stammgast und sogar Miteigentümer.Trotz Beruhigungsversuche durch einen Bekannten vor dem Restaurant soll sich Padalecki nicht beruhigt haben. Als dann die verständigte Polizei anrückte, habe der alkoholisierte Serien-Star mit einem Bündel Geldscheinen vor den Beamten herumgewedelt.Nun warten zwei Anzeigen wegen Körperverletzung sowie eine wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit auf Padalecki.