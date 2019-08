"GoT"-Darstellerin wurde Tochter weggenommen

Der "Game of Thrones"-Schauspielerin Josephine Gillan wurde ihre acht Monate alte Tochter von den israelischen Behörden weggenommen. Sie stellte ein Video auf Twitter.

In einem erschütternden Appell wandte sich die "Game of Thrones"-Darstellerin Josephine Gillan vergangene Woche an ihre Fans. Der Grund: Die israelischen Behörden hatten ihr ihre acht Monate alte Tochter abgenommen.Gillan, die in der inzwischen beendeten Fantasy-Erfolgsserie über sieben Staffeln lang die Nebenrolle der Prostituierten "Marei" spielte, hatte ihre Tochter in ihrer Heimat Israel zur Welt gebracht. Dort wurde ihr das Kind nun aber von den Sozialbehörden abgenommen. Sie selbst postete ein Video des Vorfalls auf Twitter.Am 8. August seien Mitarbeiter des Jugendamtes zusammen mit der Polizei spätnachts gekommen und hätten ihr ihr Kind abgenommen. Es sei ihr nicht erlaubt, ihre eigene Tochter zu sehen.Eine Freundin hatte sich mit um ihre Tochter gekümmert, da sie selbst unter postnataler Depression leide, erklärt die Schauspielerin in einem Posting.Gillan will die Entscheidung rechtlich anfechten. Da sie aber kein Geld für einen Anwalt hat, bittet sie online um Spenden und hat eine Seite auf "GoFundMe.com" eingerichtet (red)