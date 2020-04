"Haaland ist bald 300 Millionen Euro wert"

Elf Spiele, zwölf Tore – so lautet die unglaubliche Bilanz von Erling Braut Haaland im Dortmund-Trikot. Der Marktwert des Ex-Salzburger schnellte auf 72 Millionen Euro. Nicht das Ende der Fahnenstange, wie ein ehemaliger Topstar vermutet.

Wer ersetzt Bundesliga-Star Haaland?

Erling Braut Haaland ist auf einem guten Weg, der teuerste Spieler der Welt zu werden. Das behauptet zumindest Italien-Ikone Christian Vieri. Der ehemalige Torjäger erklärt in einem Interview mit dem "Corriere della Serra": "In ein paar Jahren wird er für 200 Millionen Euro zu einem großen Klub gehen, vielleicht sogar für 300 Millionen Euro."Zur Erinnerung: Im Winter war er um rund 20 Millionen von Salzburg zu Dortmund gewechselt – eine Ausstiegsklausel machte es möglich. "Eine gute Entscheidung, der BVB ist der beste Klub für die Entwicklung von Talenten", meint Vieri, der ein weiteres Lob parat hat: "Haaland ist der stärkste aller Stürmer."Der Norweger sorgte im Vorjahr noch in Salzburg für Furore, erzielte in der Champions League acht Tore. Bei Dortmund mauserte er sich rasch zum Top-Striker. Aktuell soll Real Madrid an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert sein.