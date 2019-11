"Hatschi-Bratschi"-Buch: Verkauf trotz Proteste

Das Buch "Hatschi-Bratschis Luftballon" aus dem Jahr 1904 zeigte rassistischen Darstellungen von Türken und Schwarzen. Der Roman wird aber weiterhin verkauft.

Buch auch bei Amazon und Thalia erhältlich

Begonnen haben die Proteste gegen den Betreiber des "Phil", der mit dem Buch aufklären wollte und den Märchenklassiker "Hatschi-Bratschis Luftballon" mit dem Hinweis auf Rassismus in der Geschichte verkaufte. "Heute" berichtete Das Buch ist aber auch bei Amazon als Erstausgabe aus dem Jahr 1904 erhältlich und soll, laut Der Standard, auch eine kritische Beilage von Dr. Klaus Heydemann beinhalten, der sich kritisch mit dem Werk und den darin enthaltenen Darstellungen auseinander gesetzt hat.Ähnlich hält es der Buchhändler Thalia, der die "Meinungsfreiheit" wahren möchte und sich nur in Extremfällen vorbehalte, Bücher zu zensieren. Das verfügbare Bestand des Kinderbuchs wäre sowieso nur gering."Wir können und wollen als Thalia keine politische Position einnehmen. Wir stehen für Meinungsfreiheit und inhaltliche Vielfalt. Die Bücher in unseren Buchhandlungen decken natürlich ein breites Spektrum an Meinungen ab, und genau das ist für einen breiten gesellschaftlichen Diskurs auch notwendig", wurde gegenüber dem Standard erklärt.