"Heil"-Schriftzug auf Gebäude sorgt für Wirbel

Ein "Heil"-Schriftzug auf einem alten Gebäude in Graz sorgt derzeit für Aufregung. Der grüne Bezirksvorsteher Tristan Ammerer erstattet Anzeige wegen Wiederbetätigung.

Nur knapp 300 Meter von einer Polizeiinspektion entfernt, befindet sich das leere Gebäude in Graz-Gries, auf dem der Schriftzug "Heil" zu lesen ist. Früher war hier ein kleiner Betrieb. Jetzt dürften einige Buchstaben selektiv entfernt worden sein.Der grüne Bezirksvorsteher Tristan Ammerer erstattet Anzeige. "Das muss unverzüglich weg", erklärt der Politiker gegenüber. Früher war der Firmenschriftzug angebracht, doch das alte "D" scheint so bearbeitet worden zu sein, dass daraus ein "l" und somit "Heil" wurde. "Ich weiß nicht wer das war, aber da steckt doch viel Arbeit dahinter. Da muss jemand mit Leiter und Wandfarben angerückt sein."Für Ammerer ist das eine klare Wiederbetätigung. "Frecherweise ist der Schriftzug prominent platziert, da das Gebäude in der Hauptstraße zum Griesplatz steht und auch das Einkaufszentrum Citypark in der Nähe liegt. Da kommen also viele Menschen vorbei", erklärt der grüne Bezirksvorsteher.