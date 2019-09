"Heute" absolvierte die Feuerproben des ORF

In "Feuer und Flamme" wird ab 27.9. der beste (freiwillige) Feuerwehrmann Österreichs ermittelt. "Heute"-Redakteur Florian durfte auch sein Können beweisen.

Nicht für Feier-, sondern Feuerwehr steht der zweite Buchstabe der FF. Was die freiwilligen Einsatzkräfte des Landes zu leisten imstande sind, demonstriert die neue "TV-Challenge" des ORF. In "Feuer und Flamme" treten zwölf Feuerwehrleute (acht Männer und vier Frauen) in unterschiedlichen Aufgaben gegeneinander an. Der Gewinner erkämpft 50.000 Euro für seine Truppe.Bei den Herausforderungen geht es meist um Zeit, eine Jury – bestehend aus Personal Coach Anna Demel, Fitnessprofi Toni Klein und Feuerwehrmann Herbert Krenn – vergibt zusätzliche Punkte.-Redakteur Florian durfte einige der Challenges testen:"Feuer und Flamme" wurde im Mai und Juni im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln aufgezeichnet. Ab 27. September ist die Show auf ORF eins zu sehen. Das Finale wird am 22. November ausgestrahlt.