"Heute" dampfte in den Raucher-Geheimklub ab

Seit 1. November gilt das generelle Rauchverbot in der Gastronomie. Wer Mitglied in der Vereinigung der Shisha-Bar-Betreiber ist, kann dieses Gesetz allerdings umgehen.

Mit einer zündenden Idee schlagen viele Besitzer der rund 500 österreichischen Wasserpfeifen-Bars dem Rauchverbot ein Schnippchen. Wer Mitglied der Vereinigung der Shisha-Bar-Betreiber (VSBÖ) wird, kann in den Klubräumen der Lokale ungeniert dem Rauchgenuss frönen. Laut Angaben des Vereins haben schon 15.000 über 18-Jährige Mitgliedsausweise.machte den Test: Nach der Kontrolle des Ausweises werden wir ins Hinterzimmer der Bar "Duzi's" in Wien-Leopoldstadt geführt. Der gemütliche Raum ist gut gefüllt, obwohl man keine Getränke konsumieren darf. Um 15 Euro wird eine Wasserpfeife mit Apfeltabak gereicht. Das Publikum ist bunt gemischt: Studenten, Plaudernde aus der Nachbarschaft, einige arbeiten am Laptop.Die Speakeasy-Atmosphäre wird freilich durch das Marktamt getrübt. Viele Shisha-Bar-Betreiber berichten, dass die Räume von den Behörden regelrecht gestürmt werden und mit Schließung gedroht wird.