"Heute" hilft, Laptops für Schüler zu organisieren

Über eine zentrale Hilfsplattform für Schüler im Home Schooling werden auch Laptops an jene verteilt, die keinen haben. "Heute" hilft mit.

Schulen und Universitäten wurden im Kampf gegen das Coronavirus fast als erstes geschlossen. Seitdem ist "Home Schooling" bzw. "Distance Learning" angesagt. Das funktioniert bei manchen besser als bei anderen. Eine neue Plattform bündelt nun die Angebote für "unerreichbare" Schüler. "Heute" hilft dabei mit.Für Schülerinnen und Schüler, die keinen Kontakt zu ihren Lehrenden haben, gibt es spezielle Hilfe: Es werden unter anderem Laptops zur Verfügung gestellt. Die Plattform " weiterlernen " bündelt nun alle Hilfsangebote der Politik, aber auch von NGOs und Unternehmen. "Wir stellen mit unserer neuen Plattform nun sicher, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch dort ankommt, wo es gebraucht wird", sagt Bildungsminister Heinz Faßmann am Dienstag.Die Dachplattform "Weiterlernen" ist am Dienstag verfügbar und bietet einen Überblick über bestehende Angebote. Es gibt Buddy-Programme und auch die Verteilung von Laptops wird über die Website organisiert.In sogenannten Buddy-Programmen soll nicht nur Unterstützung beim Lernen, sondern auch der soziale Austausch im Vordergrund stehen. Als "Buddies" gibt es Schülerinnen und Schüler, (Lehramts-)Studierende, (pensionierte) Lehrpersonen und weitere freiwillige, ehrenamtliche Expertinnen und Experten.Über die Plattform soll außerdem die Verteilung von gespendeten Laptops und Computern an bedürftige Schüler organisiert werden. Die Geräte müssen vor Verteilung gelöscht, desinfiziert und neu aufgesetzt werden.Als Partner für diesen Bereich konnte unter anderem der Verein der Technologie-Journalistinnen und -Journalisten Österreichs (VTJ) gewonnen werden: Der VTJ nutzt sein Netzwerk in der Elektronik-, Tech- und IT-Branche, um Endgeräte zu organisieren. "Heute" ist Mitglied des Vereins."Mit dieser Plattform wollen wir alle Schülerinnen und Schüler unterstützen, die Herausforderungen die das Distance Learning mit sich bringt, zu bewältigen. Wir wollen vor allem sicherstellen, dass Hilfe und Unterstützung rasch und vor allem unbürokratisch bei den Schülerinnen und Schülern ankommt. Ich danke allen Partnern dieser Initiative und vor allem jenen, die in dieser herausfordernden Zeit mit großem sozialen Engagement tätig sind", so Faßmann.