"Heute" schickt euch zu Coldplay nach London

Am 22.11. veröffentlichen Coldplay ihr neues Album "Everyday Life". Drei Tage später bitten sie zu einem exklusiven Gig.

Die Band rund um Sänger Chris Martin hat sich längst als eine der größten Musikgruppen des Planeten etabliert. Am 22. November erscheint nun mit "Everyday Life" der langersehnte Nachfolger des Erfolgsalbums "A Head Full Of Dreams".Wie schon mit den Vorgänger-Platten wird Coldplay damit rund um den Globus die Charts erobern.Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, wird es am 25. November 2019 einen höchst exklusiven Auftritt im Natural History Museum in London geben, an dem nur wenige hundert Besucher teilnehmen können.Und jetzt kommt's. "Warner Music Austria" undschicken eine glückliche Leserin oder einen glücklichen Leser samt Begleitperson nach London, um bei diesem einmaligen Konzertereignis mit dabei sein zu können. Alles, was du dafür tun musst, ist unten am Gewinnspiel teilzunehmen. Mit etwas Glück trifft das Los dich und du fliegst mit Begleitperson nach London.