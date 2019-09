"Heute" und Kronehit fegen Lochis vom Platz

Die Musiker Heiko und Roman Lochmann (20) – bekannt als die Lochis – machen nicht nur vor Kamera (2,6 Mio. Abonnenten auf YouTube) und Mikro eine gute Figur.

Abschluss-Tour

Beim gestrigen Fußball-Match (4.9) beim Verein SC Wiener Viktoria (Meidling) – organisiert von Kronehit und Warner Music – gerieten Toni Polster und "Heute"-Redakteur Florian Bauer ab 17 Uhr gehörig ins Schwitzen.Hunderte Fans, darunter auch 20 "Heute"-Gewinner – feuerten die Star-Zwillinge fleißig an. Das Ergebnis: 6:3 für das Team "Heute"/Kronehit. Wobei alleine vier Treffer auf das Konto von Radio-Moderatorin Isabella Gräven gingen!Das Brüder-Paar veröffentlicht am 13.9. sein drittes Album "Kapitel X" – und verabschiedet sich gleichzeitig damit nach acht Jahren. Im Rahmen ihrer Abschluss-Tour sind die Lochis am 21.9. im Gasometer zu Gast.(red)