"Höhepunkt der Infektionen steht noch bevor"

Mittlerweile haben sich in Österreich bereits knapp 7.000 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Der Höhepunkt der Infektionen ist aber noch nicht erreicht.

Alle Corona-Maßnahmen auf einen Blick

Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober steht der Höhepunkt der Coronavirus-Infektionen in Österreich noch bevor. "Je erfolgreicher wir sind, desto geringer ist der Peak, aber desto länger dauert es auch, bis alle Erkrankungen stattfinden. Ich gehe von einem Zeitfaktor irgendwo zwischen Mitte April bis Mitte Mai aus", stellte Anschober im "ORF-Radio" am Freitag klar.Zudem äußerte sich der Minister auch über die angekündigte Zwischenbilanz der Regierung und versicherte, dass heute keine neue Maßnahmen verkündet werden. "Es wird aktuell keine Entscheidungen über neue Maßnahmen geben, dazu ist auch die Erfahrung noch viel, viel zu klein, was die Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen betrifft", so Anschober weiter.Kurz vor Ostern könne man mit einer professionellen Bewertung der Lage im Land rechnen. "Wir haben einen Verzögerungseffekt von 10 bis 14 Tagen, was die Wirkung der Maßnahmen betrifft. Ab dann sollten wir sie in der Statistik auch sehen."Sollte die Zahl der Corona-Infektionen im Land zurückgehen, werde die Regierung die beschlossenen Verhaltensregeln aber nicht gleich wieder aufheben. Anschober: "Wichtig ist, dass wir dann nicht einen Tag auf den anderen die Maßnahmen beenden. Wenn dann wieder die Steigerungsraten nach oben gehen, wäre alles vorher umsonst gewesen."Mit Stand 8.00 Uhr gibt es in Österreich derzeit 6962 bestätigte Corona-Fälle. Die meisten Erkrankungen wurden aus Tirol (1.689) gemeldet, in Wien leiden aktuell 918 Personen an dem Virus. Bisher sind bereits 49 Österreicher an Corona verstorben.Die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer findet am Freitag um 10.00 Uhr statt.berichtet LIVE.