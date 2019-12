Kapitän: "Holland Favorit, Ukraine unterschätzt"

ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger ist nach der Auslosung mit den Gedanken bereits ganz bei der EURO. Das sagen der Leverkusen-Legionär und sein Kollege Aleks Dragovic zum Los.

"Ein brutal schwerer Brocken"

"Unterm Strich bin ich mit der Auslosung zufrieden und freue mich sowohl auf die Duelle als auch auf die Spielorte", fasst ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger die EURO-Auslosung zusammen. Der Salzburger trifft mit seinen Kollegen auf die Niederlande und die Ukraine, gespielt wird in Bukarest und Amsterdam."Das ist eine sehr spannende und interessante Gruppe", erklärt der Leverkusen-Legionär weiters. "Holland hat eine junge aufstrebende Mannschaft, die ganz klar zu favorisieren ist. Die Ukraine ist ohne Niederlage durch die Qualifikation marschiert und wird in meinen Augen von vielen unterschätzt."Der dritte Gegner kommt aus dem Play-off und wird Rumänien, Weißrussland, Kosovo, Georgien oder Nordmazedonien heißen. "Rumänien hat eine junge, gute Truppe mit einer sehr starken U21 im Hintergrund, sie wären aufgrund des Heimvorteils die Spur schwieriger als der Rest", vermutet Baumgartlinger.Aleksandar Dragovic, "Baumis" Kollege sowohl in Leverkusen als auch der Nationalmannschaft, stimmt seinem rot-weiß-roten Kapitän zu. "Holland ist für mich ein Geheimfavorit, ein brutal schwerer Brocken, und die Ukraine hatte Portugal und Serbien in der Gruppe und die Quali ohne Niederlage gewonnen. Das sagt schon einiges. Egal wer noch kommt, bei einer Endrunde gibt es keine leichten Gegner. Wir müssen auf uns schauen und es besser hinbekommen als beim letzten Mal."