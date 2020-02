Verdurstete Rinder lagen über Monate tot in Stall

Die Rinder lagen über Monate tot in dem Stall in Vöcklabruck. (Symbolfoto)

Da fehlen einem die Worte! In Vöcklabruck ließ ein Bauer (48) auf seinem Hof neun Rinder verhungern und verdursten. Laut Polizei sei ihm alles zu viel geworden.

Landwirt sei alles zu viel geworden

Nichts zu essen und nichts zu trinken – einen unglaublich qualvollen Tod erlitten neun Rinder auf einem Bauernhof in Vöcklabruck. Wie die Polizei berichtet, hat sich das Tier-Drama im Zeitraum zwischen Jänner und Juni 2o19 abgespielt.Der Landwirt (48) hatte seine Tiere laut Polizei einfach nicht mehr gefüttert. Erst am 19. Oktober hatten der Amtstierarzt der BH Vöcklabruck sowie der Bürgermeister von den toten Tieren erfahren.Bei einem Lokalaugenschein kurz danach lagen die verendeten Tiere noch im Stall in ca. 50 Zentimeter hohem Mist. Laut Gutachtens des Veterinärs kann davon ausgegangen werden, dass die Tiere bereits vor Monaten qualvoll verendet sind.Aufgrund defekter bzw. stark verschmutzter Selbsttränker, konnten die Rinder nichts trinken.Der Landwirt, der mit seiner Mutter auf dem Hof lebt, gab als Rechtfertigung bei der Polizei an, dass ihm alles zu viel geworden sei und er deshalb die Tiere nicht versorgen hat können.Die toten Rinder wurden von der Tierkörperverwertung abgeholt. Der "Horror-Landwirt" wird wegen Tierquälerei bei der Welser Staatsanwaltschaft und der BH Vöcklabruck angezeigt.