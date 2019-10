"Horst"-Team übernimmt "Club Schwarzenberg"

Am 2. November findet im "Club Schwarzenberg" die letzte Party statt. Aber der Club wird weiterbestehen, "Horst"-Betriebsleiter Lukas Cernega plant schon Ende November die Neueröffnung.

"Nach fast genau zwei Jahren ist jetzt Schluss: Wie auf Facebook verkündet wurde, schließt der "Club Schwarzenberg" am Schwarzenbergplatz (Landstraße) am 2. November (ab 23 Uhr) seine Pforten – allerdings nicht für lange: "Wir bauen den Club dann rund drei Wochen lang um. Sofern es keine Verzögerungen gibt, planen wir für 27. November die Neueröffnung", so Lukas Cernega, Betriebsleiter des Clubs "Horst" in der Rotgasse (City), zu "Heute".Der "Club Schwarzenberg", der von Mario Minar und Philipp Pracser im Oktober 2017 eröffnet wurde, soll auch einen neuen Namen bekommen (welchen, wird noch nicht verraten). "Die musikalische Ausrichtung wird aber wie bisher rein auf Hip-Hop und R 'n' B liegen", versichert Cernega.