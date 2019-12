"House of Scotland" holt Outlander-Style nach Wien

Im "House of Scotland" in der Wiener Innenstadt werden Outlander-Fans glücklich. Mit Schultertüchern, Kilts oder Tweedjacken kann hier jeder zum "Sassenach" werden.

Eine Zeitreise ins Schottland des 18. Jahrhunderts können Outlander-Fans nun in der Singerstraße 9 (City) machen. Und müssen dazu nicht einmal einen magischen Steinkreis passieren.Das "House of Scotland" hat eine neue "Outlander"-Collection im Programm, deren Stücke von den Schnitten und Farben der beliebten Fernsehserie inspiriert sind. "Die Stoffe wurden auch reiner schottischer Schafwolle gewebt und orientieren sich in der Farbgebung an den alten keltischen Naturfarben", erklärt "House of Scotland"-Chef Peter Bichler zuAlle Modelle sind durch die TV-Serie 'Outlander' inspiriert und machen Möchtegern-Claires und -Jamies zu fast echten Schotten. Die Produktpalette umfasst etwa Schultertücher (89 Euro), Damenröcke (198 Euro), Capes (ebenfalls 198 Euro) und natürlich auch Kilts (um 219 Euro). Diese gibt es sogar in zwei Modellen, der moderne mit dem plissierten Rückteil oder das alte, traditionelle Modell ohne.(Bild: Denise Auer)Weil Schottland aber weder in der Realität noch in der Serie von England zu trennen ist, bietet die Outlander-Collection auf einen "englischen Zweig". In der Serie werden die edlen Jacken und Westen aus feinstem Harris Tweed (ein Stoff, das nur auf den Äußeren Hebriden gewebt werden darf und damit eigentlich typisch schottisch ist) von Claire's Ehemann Frank Randall getragen.Doch wer sich im House of Scotland zum "Sassenach" machen will, der muss schnell sein – die Stücke gehen weg wie warme Semmeln, halten aber genau so warm.Noch bis 13. Dezember können Schottland-Fans die edlen Stoffe aus dem "House of Scotland" auch über die Bühne der Volksoper Wien wirbeln sehen. Denn dort läuft gerade das Musical "Brigadoon" , das Peter Bichler in Zusammenarbeit mit der Kostümabteilung der Volksoper mit originalen Textilien ausgestattet hat.