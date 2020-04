Heute.at im Corona-März mit neuem Allzeit-Rekord

Die am Donnerstag veröffentlichte Online-Reichweitenstudie ÖWA Basic bescheinigt Heute.at im nachrichtenintensiven März nie dagewesene Höchstwerte. Das gesamte Team bedankt sich für die Treue.

Reaktionen: "Das ist eine neue Rekordreichweite"

Unique Clients, Visits und Page Impressions



Die Zahl der Unique Clients gibt an, mit wie vielen unterschiedlichen Geräten innerhalb eines Monats auf eine Website zugegriffen wird. Jedes Gerät (z.B. Computer, Smartphone) wird im Beobachtungszeitraum nur einmal gezählt.



Die Zahl der Visitsgibt an, wie viele zusammenhängende Besuche auf einer Website verzeichnet werden. Dabei dauert ein Visit höchstens 30 Minuten.



Klickt ein Nutzer während eines Visits mehrere Artikel an, erzeugt er dabei jedes Mal eine Page Impression, also einen Seitenaufruf.



Beispiel: Besucht eine Leserin mit ihrem Smartphone täglich zweimal "Heute.at" und klickt dabei jedes Mal fünf Artikel an, dann entstehen durch diesen Unique Client (Smartphone) pro Tag zwei Visits und zehn Page Impressions.

Danke für die Treue an die "Heute"-Community

Laut Online-Reichweitenstudie ÖWA Basic konnte das Dachangebot vonim März 2020 mit 104.481.712 Page Impressions, 36.423.201 Visits sowie 9.186.635 Unique Clients einen weiteren Allzeitrekord erzielen.im Einzelangebot weist mit 99.427.968 Page Impressions, 32.663.317 Visits sowie 7.290.800 Unique Clients ebenfalls Höchstwerte aus.Dass die ÖsterreicherInnen in einem so gewaltigen Ausmaßals Informationsquelle vertrauen, freut Geschäftsführer Alexander Leitner, der die Vermarktung vonleitet und KundInnen für ihre Botschaft eine neue Rekord-Reichweite anbieten kann.Zum-Dachangebot zählen das informative und dynamische Nachrichtenportalsowie Österreichs größtes Gesundheitsportal. Das-Team bedankt sich von Herzen für die Treue und freut sich, dass das redaktionelle Angebot Eure Wünsche und Erwartungen trifft. Wenn auch Du mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren in Kontakt treten möchtest, kannst Du dies seit neuestem einfach via WhatsApp (0670/400 400 4) machen, uns eine E-Mail an leserreporter@heute.at senden oder Dein Foto bzw. Video in unserer App, auf unserer Facebookseite oder via Instagram an uns senden. Vielen Dank.