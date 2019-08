40 Jahre UNO: "Ich bereue keinen einzigen Tag!"

Heute vor 40 Jahren eröffnete die UNO-City. Anneliese Heber erlebte als Mitarbeiterin sechs Generalsekretäre, den Papst, Conchita, die digitale Revolution.

Die UNO-City steht ihr gut, auch nach 40 Jahren. "Und ich bereue keinen einzigen Tag", erklärt Anneliese Heber. Mit 21 Jahren, nach dem Besuch der "europäischen Sekretärinnen-Schule" fing sie beim dritten Sitz der Vereinten Nationen an zu arbeiten. Auch heute übersetzt sie noch in der UN-Presseabteilung von Englischen ins Deutsche. Perlen ihrer Karriere waren Shaking-Hands mit UN-Generalsekretären, wie Kofi Annan (1997-2006) oder Ban Ki-moon (2007-2016). Insgesamt erlebte sie sechs Generalsekretäre. „Den Smalltalk mit Boutros Boutros-Ghali (1992-1996) am Gang eines Hotels, während einer Konferenz in Ungarn, in Hausschlapfen, werde ich nie vergessen", lacht sie.Neben Staatspräsidenten besuchten auch gekrönte Häupter die Vereinten Nationen. Anneliese erinnert sich an Königin Silvia (Schweden), Königin Fabiola (Belgien), den Großherzog von Luxemburg oder Fürst Albert von Monaco. Auch Schauspieler wie Emma Thompson oder Nicolas Cage waren Gäste der UN. "Das internationale Umfeld war für mich immer das Schönste an meiner Arbeit", betont sie. Sie war dabei als Papst Johannes Paul II. (1983) den Sitz der Vereinten Nationen in Wien besuchte und bekam ein Autogramm von Conchita.Die "digitale Revolution" hat sie miterlebt: Sie arbeitete noch mit Schreibmaschine, Faxe aus dem Hauptsitz aus New York wurden damals abgeschrieben. "Ich erinnere mich daran, dass jede Abteilung anfangs nur einen Computer hatte", erklärt sie. Auch Rauchen war früher überall erlaubt, sogar in den Konferenzräumen."Heute ist die UNO rauchfrei, es gelten aber höhere Sicherheitsvorkehrungen", so Anneliese Heber. Wie bei einer Flughafenkontrolle, passiert man mehrere Sicherheitskontrollen bei einem Besuch der Vereinten Nationen. Besucher können sich heute sogar Erinnerungsstücke aus der Wiener UNO-City mitnehmen: Neben der UNO-Krawatte (38 Euro) hat man die Wahl zwischen dem UNO-Regenschirm (15 Euro), Seiden Schal (30 Euro) oder etwa eine mit UN-Logo verzierte Powerbank (12 Euro).Das 40-jährige Jubiläum feiert die UN auch mit offenen Pforten: Am 8. September ist zwischen 14 und 17 Uhr Tag der offenen Tür. "Jeder und jede ist Willkommen", so Anneliese Heber. Auch eine Wanderausstellung, die in ganz Österreich die Arbeit der Vereinten Nationen in Wien zeigt, kann besucht werden.Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) und die Organisation für Industrielle Entwicklung (UNIDO) sind die größten im VIC ansässigen UNO-Organisationen. Weiters sind das Büro der Vereinten Nationen in Wien (UNOV), das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), das Büro für Weltraumfragen (UNOOSA), die vorbereitende Kommission der Atomteststopp-Organisation (CTBTO) und die Internationale Kommission zum Schutz der Donau (ICPDR) dort untergebracht. Das in Genf ansässige UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat in Wien ein Regionalbüro eingerichtet. (no)