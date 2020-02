"Ich habe zugenommen, muss jetzt mehr zahlen"

Sieben Kilo kosten den Linzer Manfred Schauberger (57) rund 300 Euro. Weil er krankheitsbedingt zunahm, muss er nämlich mehr Sozialversicherungs-Selbstbehalt zahlen.

Kein Training wegen Verletzung

Er wollte etwas für seine Gesundheit tun und damit auch etwas Geld sparen. Nun muss der Linzer Manfred Schauberger (57) mehr zahlen und ärgern muss er sich auch noch.Und das alles, weil er in den vergangen Monaten ein paar (rund sieben) Kilo zugenommen hat."Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Habe in der Tischtennis-Bundesliga gespielt und bin bis vor wenigen Jahren Skirennen gefahren. Ich bin für mein Alter sehr fit", sagt Schauberger im Gespräch mitAlso nahm er sich im vergangen Jahr vor, zumindest fünf Kilo abzunehmen. Doch sein Köper machte ihm einen Strich durch die Abnehmrechnung."Ich hatte eine Verletzung, konnte lange Zeit keinen Sport machen", so Schauberger. Der Ein-Mann-Unternehmer tappte dann in jene Falle, in die viele sportliche Menschen tappen.Er trainierte zwar nicht mehr, aß allerdings genau soviel wie zu der Zeit als er regelmäßig Sport machte. Die Folge: Schauberger nahm sieben Kilo zu. "Ich habe derzeit 90 Kilo, bin 1,73 Meter groß", so Schauberger. Von stark übergewichtig kann aber keine Rede sei.Aber genau genau das kostet ihn rund 300 Euro.Denn Manfred Schauberger ist bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft versichert. Dort hat man einen Selbstbehalt von 20 Prozent (pro Arztbesuch).Allerdings kann man den Selbstbehalt auf 10 Prozent drücken. "Das sind bis zu 300 Euro im Jahr, die man sich spart", rechnet Schauberger vor.Dazu muss man sich am Programm "Selbständig Gesund" beteiligen und fünf Gesundheitsziele erreichen. Das sind gesunder Blutdruck, wenig Alkohol, kein Nikotin, ausreichend Bewegung und eben ein bestimmtes Gewicht.Und weil Schauberger eines dieser Ziele (nämlich das Gewicht) nicht erreichte, muss er jetzt wieder 20 Prozent statt 10 Prozent Selbstbehalt zahlen."Unverständlich für mich, ich war ja verletzt. Das hätte man schon berücksichtigen können", ärgert sich der Linzer.