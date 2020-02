Nachspeise in kuriosem Look begeistert das Netz

8,50 Euro blätterte ein Restaurant-Gast in Basel für dieses Dessert hin. Es habe zwar nicht sonderlich gut geschmeckt, dafür habe er wegen einer Nachspeise noch nie so lachen müssen.

Restaurant hat das "Eis" selber gemacht

Als ein Restaurant-Besucher sich in Basel nach seinem Hauptgang noch ein Dessert gönnen wollte, wurde er beim Anblick des servierten Tellers etwas stutzig: Das bestellte Marroni-Parfait sah aus, wie ein Schokoladen-Eis – inklusive Stiel."Fragte nach Marroni-Parfait mit Sauerkirsch-Rahm und bekam das für neun Franken – WTF Basel", scherzt der Gast auf Reddit. "Der Hauptgang war wirklich gut, aber bestellt bloß nicht das Dessert", schreibt er. Dieses sei nämlich schlechter gewesen, als das Eis, dem es glich. Den Namen des Restaurants will der User nicht nennen."Ich habe es nur bezahlt, weil ich so lachen musste", so der User weiter. Noch nie habe ihn ein Dessert so amüsiert. Ein anderer User attestiert Schweizern daraufhin guten Humor.Auch wenn der erste Eindruck täuscht, es handelt sich tatsächlich um ein Marroni-Parfait und nicht um ein handelsübliches Schoko-Eis. "Der praktische Grund für den Holzstängel ist, dass man das Marroni-Parfait auch in die Hand nehmen und es wie ein Eis am Stiel essen kann – es ist aber primär ein Gag", erklärt ein Sprecher des Restaurants.Alles in allem lege man großen Wert darauf, wie die Speisen präsentiert würden, sagt er: "Ich bin sehr froh, dass ich ein paar kreative, junge und verantwortungsbewusste Köche um mich herum habe, die nur so sprühen vor Ideen". Zu diesem Zweck probiere man gerne auch immer wieder Neues aus.