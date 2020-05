Am Freitag erlag Magier Roy Horn den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Promis wie Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff trauern in den sozialen Medien.

Schwarzenegger lobt Roy als vorbildlichen Einwanderer

Er hat einen Tigerangriff überlebt. Was an ein Wunder grenzte. Aber gegen das Corona-Virus hatte er keine Chance. Am Freitag starb Magier Roy Horn, Teil des legendären Magier-Duos "Siegfried and Roy", an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in seiner Wahlheimat Las Vegas. Roy und sein Lebensgefährte Siegfried Fischbacher waren jahrzehntelang Fixsterne am Showbiz-Himmel. Entsprechend illuster liest sich auch ihr Freundeskreis. Viele ehemalige Weggefährten und Freunde meldeten sich jetzt auf Social Media zu Wort und bekundeten ihre Trauer um den Tod des 75-Jährigen.Hollywoodstarbekundet seine Fassungslosigkeit auf Twitter. "Ich habe Siegfried und Roy immer gerne gesehen, zwei tolle Einwanderer, die neue Standards in der Unterhaltungsbranche setzten. Ihr Talent und ihre Energie waren einzigartig", schreibt der 72-Jährige. Und: "Ich kann nicht glauben, dass er gegangen ist."Dieverabschieden sich von einem Jugendidol: "Dein Name wird immer einen schillernden Platz in der Geschichte der Zauberkunst haben", schreiben Andreas und Chris Ehrlich auf Facebook.trauert kurz und knapp:zollt Roy Horn ebenfalls Tribut und zeigt ganz nebenbei, dass er voll up to date ist. Er nennt den verstorbenen Magier den "wahren König der Tiger", womit er auf den Netflix-True-Crime-Star und Häftling Joe Exotic anspielt, der sich selbst als "Tiger King" bezeichnet."Danke für deine Güte, Inspiration und Freundschaft. Du hast den Weg geebnet und wirst für immer vermisst", streut Magierseinem ehemaligen Weggefährten Rosen."Heute sagen wir Adieu zu einem der großartigsten Magier aller Zeiten, meinem lieben Freund, Roy Horn.", zeigt sich auch Magierbetroffen. Er war maßgeblich von den Darbietungen Siegfried und Roys inspiriert, wie er weiter schreibt.