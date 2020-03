"Jedermann"-Star stirbt mit nur 49 Jahren

Der österreichische Schauspieler Sascha Oskar Weis ist tot. Der 49-Jährige starb am Freitag an einem Herzinfarkt. Weis brillierte unter anderem als "Mammon" beim "Jedermann".

Zahlreiche Rollen

Der Schauspieler Sascha Oskar Weis ist tot. Er erlitt einen Herzinfarkt, an dem er am Freitag mit nur 49 Jahren starb. Das teilte das Landestheater am Samstag mit. Weis, der vorwiegend als Theater-Schauspieler tätig gewesen ist, spielte v0n 2010 bis 2012 bei den Salzburger Festspielen beim Jedermann mit. Er arbeitete bei der von Christian Stückl inszenierten Fassung mit Größen wie Nikolas Ofczarek, Birgit Minichmayr und Ben Becker mit.Weis, der gebürtig aus Wien stammt, war seit 2009 beim Salzburger Landestheater als festes Ensemblemitglied tätig. In seiner Laufbahn arbeitete er auch für insgesamt zehn Jahre in Deutschland und der Schweiz.Weis fungierte etwa als Mozart in Peter Shaffers "Amadeus", Mercutio in "Romeo und Julia", Danny in "Grease" oder Tony in der "West Side Story". Auch als Mephisto in "Faust" wusste Weis zu überzeugen. In der aktuellen Spielzeit verkörperte er Professor Higgins im Musical "My Fair Lady".Intendant Carl Philip von Maldeghem: "Sascha hat unsere gemeinsame Arbeit über zehn Jahre in vielen zentralen Partien und starken Produktionen geprägt und wesentlich mitgestaltet. Seine Leidenschaft für die Bühne und seine Präzision in der Gestaltung seiner Bühnenfiguren werden uns in ständiger Erinnerung bleiben. Es ist bestürzend zu erfahren, dass er so plötzlich aus unserer Mitte gerissen wurde. Unser Mitgefühl gilt seinem Bruder und seiner Verlobten." Im Novmeber wäre Weis 50 Jahre alt geworden.Das Salzburger Landestheater bleibt indes wegen der Corona-Krise und behördlicher Vorgaben – nach derzeitigem Stand – bis zum 13. April geschlossen.