"Joker" – der neue Trailer verrät mehr über Handlung

Am Samstag feiert die düstere Comicverfilmung "Joker" am Filmfestival von Venedig Weltpremiere. Vorher veröffentlichte Warner Bros. noch einen neuen Trailer.

Der "Joker"-Film mit Joaquin Phoenix als titelgebendem Bösewicht feiert am Samstag bei den Filmfestspielen in Venedig Weltpremiere. Kurz davor veröffenltichte Warner Bros. einen neuen Trailer, der erstmals mehr Auskunft über die Handlung gibt.



So erzählt der glücklose Komiker Arthur Fleck (Phoenix) einer Psychologin, dass er "immer negative Gedanken" habe. Seiner Bedeutungslosigkeit in einer kalten Gesellschaft, die ihn nicht beachtet, will er entfliehen indem er sich in den "Joker" verwandelt.



Ob Batman, der in einem neuen Film von Robert Pattinson gespielt werden soll, auch bereits im "Joker"-Film auftaucht ist nicht bekannt. Man darf gespannt sein.



Der Film startet am 11. Oktober in den österreichischen Kinos.



(hos)