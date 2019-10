"Kannst du lesen?" – Spott für blinden Bus-Passagier

Markus I. ist auf einem Auge blind, auf dem anderen sieht er nur zu 30 Prozent. Seine tägliche Fahrt mit dem Postbus wird ihm von spottenden Busfahrern erschwert, wie er behauptet.

Für Markus I. aus Mörbisch (Bgld.) ist seine tägliche Fahrt mit dem Postbus häufig ein Ärgernis. Der Pendler ist auf einem Auge blind, auf dem anderen hat er nur 30 Prozent Sehkraft. Er braucht daher die Hilfe der Lenker, um den richtigen Bus in die Arbeit zu erwischen.Die kennen ihn bereits, reagieren auf seine Frage nach dem Zielort aber manchmal mit Spott, wie der 40-Jährige behauptet: "Ich muss mir Gemeinheiten wie 'Kannst du lesen?' oder 'Schau halt nach' anhören. Dann lachen die Fahrer auch noch, wenn sie in Gruppen beisammenstehen. Das macht traurig, man fühlt sich nicht als Mensch behandelt. Und außerdem, so Markus I., "gehört es doch zum Job der Chauffeure, Fahrgästen bei Fragen zu helfen."Sein Schwager machte den Fall nun auf Facebook öffentlich, die ÖBB-Postbus GmbH entschuldigte sich umgehend für das Verhalten und versprach, der Sache nachzugehen. Markus I. überlegt jetzt, sich eine Blindenschleife zuzulegen. "Denn dann sehen die Leute, dass ich sie nicht aus Spaß frage", erhofft sich der 40-Jährige in Zukunft mehr Verständnis.