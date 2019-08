"Köln 50667"-TV-Star stirbt bei Autounfall

„Köln 50667"-Star Ingo Kantorek (45) und seine Frau (48) sind bei einem schweren Autounfall bei Sindelfingen (Deutschland) ums Leben gekommen.

Kantorek schrieb noch Liebeserklärung an seine Frau

Wie „ Tag24 " berichtet, waren Ingo Kantorek und seine Frau auf dem Heimweg von einem Italien-Urlaub, als sie auf der Autobahn A8 bei Sindelfingen (Baden-Württemberg) offenbar von der Fahrbahn abkommen und mit ihrem Mercedes ungebremst auf einen parkenden LKW-Anhänger auffahren. Der eigentlich so robuste Wagen zerschellt völlig an dem LKW, von der Front ist nichts mehr übrig.Nach Polizeiangaben soll Kantoreks Frau Susana am Steuer gesessen haben, der Beifahrer sei sofort tot gewesen. Am Morgen erliegt dann auch die Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie hinterlassen einen Sohn.Besonders tragisch: Erst vor wenigen Tagen hat Kantorek, der auch vielen österreichischen TV-Zuschauern als Clubbesitzer Alex Kowalski aus der Serie „Köln 50667" bekannt ist, eine emotionale Liebeserklärung an seine Frau veröffentlicht (siehe unten).Der Sprecher der Produktionsfirma Filmpool, die "Köln 50667" produziert, sagt: "Wir sind geschockt und voller Anteilnahme für die Angehörigen."(jd)