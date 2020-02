"Kritzelei" aus WC geklaut – sie war ziemlich viel wert

In diversen TV-Sendungen werden Gegenstände verhökert, bei der oft überraschend hohe Summen in die Taschen der Verkäufer hineinfließen. Auch eine Zeichnung aus Tirol ist wäre der perfekte Kandidat.

Polizei hofft auf Hinweise

Am Gang zum stillen Örtchen hing eine Bleistiftzeichnung eines Querflötenspielers. So unscheinbar sie auch wirken mag, so wertvoll war sie auch. Denn es handelte sich um eine Dietmar Kainrath Grafik. Der im Mai 2018 verstorbene Karikaturist zählt zu einem der bekanntesten des Landes. Weltberühmt wurde er mit seinen Zeichnungen für die Red-Bull-Werbungen."Der Querflötenspieler" hing bis zum 7. Februar um 19.30 Uhr in einem Veranstaltungszentrum in Innsbruck zum Gang zu einer WC-Anlage. Am nächsten Tag um 4 Uhr bemerkte man, dass die Zeichnung fehlte. Offenbar wurde das Bild gestohlen. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich.Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Die Zeichnung ist auf einem 60 Zentimeter hohen und 40 Zentimeter breiten Papier gezeichnet worden. Kainrath hat sich unten rechts mit seiner Unterschrift verewigt.