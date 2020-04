"Lukas von Dahamas" liefert Home Office-Hit

Sax, Unterleiberl und Pyjama: Der burgenländische Hit-Produzent Lukas Lach liefert mit "Home Office" die inoffizielle Hymne zur Corona-Quarantäne.

Witzige Entstehungsgeschichte

"Bock hätt' ich auf jeden Fall"

Normalerweise sitzt der gebürtige Oberwarter Lukas Lach (27) ja am liebsten bis spätnachts hinter den Reglern seines Mischpults und bastelt für Künstler, wie Melissa Naschenweng, Willi Gabalier oder Die Jungen Zillertaler an deren Hits. Jetzt hat er sich selbst einmal hinters Mikro gewagt und liefert als "Lukas von Dahamas" mit der tanzbaren Sax-Nummer "Home Office" die inoffizielle Hymne zur Corona-Quarantäne.Dabei wäre der witzige Song mit hohem Sommerhit-Potential - "I hob Home Office, I arbeit vo daham, Home Office, afoch owizahn" - um ein Haar nicht veröffentlicht worden. Drei Wochen lang suchten Lach und seine Co-Schreiber Michael Bencsics und Philipp Wagner nach dem bzw. der richtigen InterpretIn für den Song. Fehlanzeige!Schließlich kam ihre Plattenfirma Universal auf die zündende Idee, doch einfach das vorproduzierte Demo mit Lachs Stimme zu verwenden und fertig auszuproduzieren - und "Lukas von Dahamas" war geboren!Danach ging alles recht schnell: Binnen drei Tagen wurde in und rund um die eigenen vier Wänden in Rotenturm an der Pinka (Bezirk Oberwart) - unter der tatkräftigen Mithilfe von Lachs Schwester Alexandra - ein witziges Video im "Home Office"-Stil produziert (siehe oben). Und seit Mittwoch ist der Song mit dem eingängigen Saxophon-Solo auf sämtlichen Download- und Streamingplattformen erhältlich.Wird man "Lukas von Dahamas" auch jemals live sehen können? "Geplant ist es nicht, aber wenn Anfragen kommen sollten, bin ich natürlich dabei", lacht der Burgenländer. "Bock hätt' ich auf jeden Fall!"Dennoch will der 27-Jährige jetzt nicht komplett "die Seiten wechseln". Immerhin biegen die Arbeiten zum neuen Album der Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng in die Zielgerade. "Außerdem folgt auch demnächst wieder eine neue Willi Gabalier-Single, die wir derzeit noch finalisieren", so Lach.