"Meine Familie spielt seit 300 Jahren Geige"

Morgen geht das Charity-Event "Dreamland" des Stargeigers Yury Revich im Odeon Theater in Wien über die Bühne.

"In meiner Familie sind seit 300 Jahren alle Geiger"

Verkleiden für den guten Zweck heißt es morgen Abend, wenn die "Dreamland"-Gala im Odeon Theater in Wien über die Bühne geht. Seit 2017 veranstaltet Stargeiger Yury Revich das Charity-Event für das Kinderhilfswerk UNICEF. Ausgefallene Outfits sind erwünscht. Wer noch auf der Suche ist, wird im Kostümfundus "Art for Art" bestimmt fündig. Dort erklärte Revich zwischen 250.000 Kostümen aus allen Epochen der Kulturgeschichte: "Es ist wichtig, dass wir uns mehr engagieren. Auch die Politik sollte mehr an Menschen und die Umwelt und weniger ans Geld denken."Mit seinem Event will der gebürtige Russen "die am stärksten gefährdeten Kinder der Welt versorgen und schützen". Unterstützung bekommt er dabei von Stars wie Christiane Hörbiger, Sunnyi Melles und James Cottrial, die morgen ebenfalls im "Traumland" auf der Bühne stehen. Musikalische Einlagen sind ein Programm-Fixpunkt: "In meiner Familie sind seit 300 Jahren alle Geiger. Musik ist mein Leben, Geige mein Beruf" so Revich. Doch nicht nur in Wien gibt der gebürtige Russe mit seinem "Traumland" den Ton an. Im Mai gastiert er mit dem Charity-Event "im Kolosseum in Rom". Wo er noch gerne ein "Dreamland" veranstalten würde? "In Paris. Wir sind da schon dran und wollen eine exklusive Veranstaltung beim Eiffelturm machen. 2022 sollte es klappen."Die Spendengelder, die im Rahmen der Veranstaltungen gesammelt wurden, unterstützen die Arbeit von UNICEF, um die am stärksten gefährdeten Kinder der Welt zu versorgen und zu schützen. Mithilfe von "Dreamland" wurde bereits in mehreren Schulen in Syrien ein angemessenes Wassersystem aufgebaut.