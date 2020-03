"Meine Magic-Karten sind 10.000 Euro wert"

Das Kult-Spiel der 1990er Magic: The Gathering floriert momentan wieder. Karten vergangener Ausgaben werden im Netz teuer gehandelt. Alex Taupe aus Graz verkauft seine ganze Sammlung.

In kurzer Zeit schon 4.500 Euro Gewinn

Durch Folien ist Zustand fast neuwertig

Seltene Karten sind teuer

Nicht schlecht: Mit fast 20 Jahre alten Spielkarten finanziert sich der 30-jährige Grazer Alex Taupe nun zum Teil seinen Wohnkredit. Um stolze 10.000 Euro kann man seine komplette Sammlung Magic-Karten auf willhaben.at kaufen."Das ist ein Richtwert für die ganze Sammlung. Die meisten wollen aber Einzelstücke kaufen. Da wird der Preis dann genau vereinbart." Die Nachfrage nach den Kult-Karten der 1990er ist aktuell enorm. "Ich hab in kurzer Zeit schon 4.500 Euro eingenommen. Die Käufer kommen aus Graz und Umgebung, aber auch nach Deutschland versende ich Karten."Sein Trumpf, warum gerade er als Händler so gefragt ist: "Weil ich meine Decks immer in Schutzfolien hatte, sind sie nach all den Jahren in perfektem Zustand. Das lässt den Wert nach oben schnellen."Sein unangefochtener Star in der Sammlung: Ein "Finsterer Monolith", noch dazu in der seltenen Ausgabe mit glitzerndem Hintergrund (foiled). Auf ebay werden vergleichbare Exemplare mit bis zu 1000 Dollar gehandelt. Alex verkauf nur, wenn der Preis passt. "Da müsste schon ein gutes Angebot kommen."Bei wie viel Geld der Maschinenbauer schwach wird, wollte er nicht verraten. "Da will ich mir nicht in die Karten blicken lassen."