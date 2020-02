"Mission Baby": GNTM-Siegerin wird bald Mama

Das Model Barbara Meier gewann die zweite Staffel "Germany's Next Topmodel". Nach einer Traumhochzeit in Venedig erwartet sie ihr erstes Kind.

Mit Fläschchen und Kuscheltier gerüstet

Italienische Traumhochzeit

Am Valentinstag macht Barbara Meier (33) ihren Fans ein ganz besonders schönes Geschenk: Auf Instagram teilt das Model die freudige Nachricht, dass sie demnächst zum ersten Mal Mutter wird."Mission Baby" titelt Meier, die 2007 die zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" für sich entscheiden konnte, ihr Posting. Es zeigt die rothaarige Schönheit zusammen mit ihrem Ehemann, dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (43) als "Mr. & Mrs. Smith". Im Film spielten Angelina Jolie und Brad Pitt ein knallhartes Agenten-Ehepaar, Barbara und Klemens sind hingegen mit Babyflasche und Teddybär bewaffnet.Im August des letzten Jahres feierte das Paar eine rauschendes, dreitägiges Hochzeitsfest in Venedig, zu dem 300 Gäste geladen waren. Anscheinend hielt der Zauber der Lagunenstadt noch länger an und hat sich äußerst erfolgreich auf ihre Familienplanung ausgewirkt. Laut Barbara Meiers Filmplakat-Montage wird der Nachwuchs im Sommer 2020 das Licht der Welt erblicken.