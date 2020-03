"Modern Family"-Hund Stella stirbt nach TV-Finale

Bei der letzten Folge lebte sie noch, kurz danach ging ihr Leben zu Ende: Stella war der heimliche Star am Set von "Modern Family".

Ed O'Neil kümmerte sich um Beatrice

Stella hieß im wirklichen Leben Beatrice und bekam am Set von "Modern Family" die meisten Streicheleinheiten. Die Französische Bulldogge soll laut " People " kurz nach dem Serienfinale gestorben sein.Der vierbeinige Star spielte den geliebten Hund von Jay Pritchett (Ed O'Neill, bei uns immer noch bekannter als Al Bundy). Der menschliche Star hatte einen Narren an seinem tierischen Co-Star gefressen. Ed verwöhnte den Frenchie mit Popcorn und passte am Set auf sie auf. Das ging so weit, dass er dafür sorgte, dass sie ihren eigenen Sonnenschirm bekam, wenn sie in der Sonne liegen musste.Am Set hatte Beatrice sogar ihren eigenen "Trailer", eine Hundebox, wo sie sich zurückziehen konnte. "Wir haben sie immer in die Box getan, sonst wäre sie die ganze Zeit am Set herumgelaufen und hätte wie wild gekeucht, wenn ihre Szene gekommen wäre", erklärte ihre Besitzerin Guin Solomon. "Die Crew liebte es, mit ihr zu spielen."Beatrice war ab Staffel 4 dabei. Sie ersetzte Brigitte, ebenfalls eine Französische Bulldogge, die die Rolle vorher spielte.Im Februar wurde die letzte Staffel von "Modern Family" abgedreht. Kurz danach soll Beatrice verstorben sein.