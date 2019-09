'Nichts bemerkt': Raser (17) mit 142 km/h gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Ischl zog die Polizei einen jungen Raser aus dem Verkehr, der den Führerschein noch nicht einmal einen Monat besitzt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Ischl führten in den Nachtstunden auf der B158 Geschwindigkeitskontrollen durch.Dabei bemerkten die Polizisten einen Pkw, der deutlich zu schnell unterwegs war. Der Autofahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h gemessen, erlaubt waren auf dem Streckenabschnitt aber nur 80 km/h.Die Polizei griff sofort ein und zog den Lenker aus dem Verkehr. Hinter dem Steuer saß ein erst 17-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung.Der junge Mann besitzt den Führerschein noch nicht einmal einen Monat. Die Beamten nahmen ihm den Schein noch an Ort und Stelle ab.Als die Beamten wissen wollten, warum er so schnell fuhr, erklärte der 17-Jährige, die hohe Geschwindigkeit "gar nicht bemerkt" zu haben.