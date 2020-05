"Noch nie Delfine so nahe am Ufer gesichtet"

Ein Video eines Leser-Reporters zeigt, wie Delfine im Hafen von Porto Maurizio in Italien schwimmen. Normalerweise kommen die Tiere nicht bis ins Hafenbecken.

Der Leser ist entzückt über den filmischen Fang aus dem italienischen Porto Maurizio. Seine Freundin, die dort wohnt, hat das Video gedreht. Er selber verbringt jeweils mehrere Urlaubswochen dort."Ich rede oft mit Fischern, deren Boote im Hafen ankern, und bis jetzt haben sie noch nie Delfine so nahe am Hafen gesichtet", erzählt er. "Normalerweise fahren am Hafen viele Fischerboote, doch wegen der Corona-Krise sind die Schiffe stillgelegt. Daher wagen sich nun die Tiere so nahe ans Ufer", erklärt der Mann.Um in der Gegend Delfine zu sehen, müsste man normalerweise mit einem Touristenboot zwischen Korsika und Ligurien fahren.