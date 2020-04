'Nu***nsohn' – Charts wieder ohne Nummer 1?

Die Chartspitze wurde erneut von Deutschrap zurückerobert. Doch wird die aktuelle Nummer 1 überhaupt gespielt werden?

Nach unzähligen Wochen wurde The Weeknd mit seinem Smash-Hit "Blinding Lights" vom Thron gestoßen. Und zwar vom 187-Straßenbande-Rapper Bonez MC. Mit seinem Song "Shotz Fired" steht er derzeit ganz oben.Der Song richtet sich klar gegen die Münchner Polizei, mit denen der Rap-Kollege von RAF Camora immer wieder aneinander gerät. Bei der gemeinsamen "Palmen aus Plastik 2"-Tour wurde in Bayern der Backstage-Bereich der Rapper gestürmt. Bonez MC wurde mit Handschellen aus der Halle gebracht.Doch genau das könnte für den Radiosender Ö3 zum Problem werden. Sonntags werden die "Austria Top 40" präsentiert. Bereits mehrfach wurde die Chartshow umgekrempelt. Grund war immer wieder Deutschrap. So gab es neue Regelungen nachdem RAF Camora und Bonez MC mit 13 Songs in den Top 14 die Hitparade regelrecht dominierten.In einer Woche wurden aus den Top 40 die "Top 30". Gleich zehn Deutschrap-Songs wurden in der Show ausgelassen. Als dann noch der Rapper Gzuz mit "Donuts" auf der 1 landete, zog man beim Sender die Reißleine. Der Song wurde einfach nicht gespielt.Das droht nun auch Bonez MC. Denn mit Aussagen wie "kleiner Bullen-Nu***nsohn aus Bayern" und "Schw****el" möchte man bei Ö3 eigentlich nichts zu tun haben.Bereits in der Vergangenheit erklärte man gegenüber "", dass die Musikredaktion relativ kurzfristig entscheidet, welche Songs in den Charts gespielt werden und welche nicht. Klar ist aber: Die Chancen, dass Bonez MC bei Ö3 eine Plattform bekommen wird, stehen eher schlecht.