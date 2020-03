"Nur 5 Leute" – So kauft man jetzt in Italien ein

Die Lage in Italien ist äußerst kritisch. Täglich werden hunderte neue Todesfälle bestätigt. Das führt zu besonders strikten Maßnahmen.

In Österreich bedeutet Alltag aktuell vor allem: Zuhause bleiben. Dennoch darf man weiterhin nach draußen gehen, wenn man zum Beispiel einkaufen oder in die Apotheke möchte. Was für uns schon wie ein kompletter Shutdown wirkt, ist in Italien bereits zu viel des Guten.Ein Leser schickte uns ein Video von seinem Fenster aus. Zu sehen ist eine Warteschlange vor einem Supermarkt. Und das obwohl das Geschäft eigentlich offen ist. Grund: Lediglich fünf Personen dürfen nämlich gleichzeitig im Gebäude sein. Draußen warten die Menschen geordnet und halten strikt einen Meter Abstand zum Vorder- und Hintermann.Ganz Italien ist aktuell unter Quarantäne gestellt. Wer sich nicht an Vorschriften hält, kann für bis zu drei Monate hinter Gitter wandern. Die Behörden sind auch streng. Seit Donnerstag wurden über 20.000 Verstöße angezeigt.